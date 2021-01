Aanslag op hotel in Mogadishu: zeker 17 doden en tientallen gewonden, veiligheidstroepen slagen erin belegering te beëindigen

Belegering

Voor het hotel was er eerst een explosie van een autobom, waarna terroristen het vuur openden op beveiligingsmensen van het logement. Vervolgens gingen ze het gebouw binnen. Een onbekend aantal islamistische strijders vocht binnen urenlang met veiligheidstroepen. Die wisten de belegering uiteindelijk te beëindigen en alle terroristen om het leven te brengen. Tijdens de insluiting kwamen er ook hotelgasten vast te zitten. Hun lot is onduidelijk.

Al-Shabaab

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaeda. De soennitische terreurmilitie zei op haar radiostation dat strijders van al-Shabaab in het hotel waren.

Al-Shabaab pleegt vaker zelfmoordaanslagen in Mogadishu, met als doel de Somalische regering omver te werpen. De dodelijkste aanslag werd gepleegd in 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven door een zware vrachtwagenbom. In augustus vorig jaar belegerden terroristen, vermoedelijk leden van al-Shabaab, ook al een hotel in Mogadishu. Na een hevig vuurgevecht tussen strijders van de islamitische terreurgroep en veiligheidstroepen vielen toen 17 doden.