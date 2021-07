Aanslag op begrafenisdienst in Irak eist minstens dertien doden: “Allicht het werk van IS”

Anderhalve week geleden kwamen bij een aanslag op een markt in Bagdad al dertig mensen om het leven. Er raakten ook tientallen mensen gewond. IS eiste de aanslag op.

De Iraakse autoriteiten riepen in december 2017 de overwinning uit op Islamitische Staat. Die was in 2014 begonnen met een offensief in Syrië en Irak. De afgelopen jaren verbeterde de veiligheidssituatie in Irak, maar toch vinden er nog regelmatig geïsoleerde aanslagen plaats.