Aanslag in Irak mogelijk werk van IS: 11 doden, onder wie 6 burgers

Het is intussen drie jaar geleden dat Irak verkondigde Islamitische Staat (IS) te hebben verslagen, maar de jihadistische terreurgroep heeft nog steeds enkele clandestiene cellen, vooral rondom Bagdad. Er zouden nog verschillende strijders zich verschuilen in berg- of woestijngebieden in het centrum en het westen van het land. Terwijl IS hier en daar nog af en toe een aanslag pleegt, is een aanslag van deze grootte zeer zeldzaam.