Aanleg langste verkeers- en spoortunnel ter wereld tussen Duitsland en Denemarken eindelijk van start

Eerste vrachtwa­gens probleem­loos door Eurotunnel, eerste Britse veerboot meert aan in haven Calais

12:46 Bijna tweehonderd vrachtwagens hebben in de nacht van donderdag op vrijdag "probleemloos" de Kanaaltunnel gebruikt nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt is gestapt en douaneformaliteiten weer zijn ingevoerd. Ook is de eerste veerboot vanuit het Verenigd Koninkrijk vanochtend aangemeerd in de haven van het Franse Calais. Aan boord waren tientallen vrachtwagens.