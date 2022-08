Aankomst Oekraïens graanschip in Istanboel vertraagd

Britse premiers­kan­di­daat Rishi Sunak belooft inkomensbe­las­ting met 20 procent te verlagen

Rishi Sunak wil de inkomensbelasting in het Verenigd Koninkrijk in zeven jaar tijd met 20 procent verlagen. Het zou de grootste verlaging in dertig jaar tijd zijn, meent hij. Dat beloofde Sunak maandag, op de dag dat 175.000 Conservatieve partijleden hun stembiljet ontvangen. Hij neemt het op tegen Liz Truss in de race om Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het Verenigd Koninkrijk.

14:02