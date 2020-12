Aankomend vicepresident Kamala Harris kiest vrouwen als topmedewerkers

Dramati­sche cijfers in de VS, Biden: “Tussen nu en januari zullen we waarschijn­lijk nog eens 250.000 mensen verliezen”

9:25 In de Verenigde Staten is woensdag met meer dan 2.700 sterfgevallen het hoogste aantal coronadoden in een etmaal tot nu toe geregistreerd. Ook ligt een recordaantal van boven de 100.000 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Dat meldt het Covid Tracking Project in een bericht op Twitter.