Aanklagers in pro-Russisch Donetsk eisen doodstraf voor Britse en Marokkaanse krijgsgevangenen

Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne beginnen een proces tegen twee Britten en een Marokkaan die gevangen werden genomen terwijl ze samen met Oekraïense soldaten vochten in Marioepol, melden diverse Britse media, waaronder The Guardian en de BBC. Volgens de aanklagers van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, in de Donbas-regio, wacht de mannen de doodstraf voor "terrorisme" en voor het vechten als "huurlingen" tegen de Russische invasie.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

De twee Britten, Aiden Aslin en Shaun Pinner, en de Marokkaan Ibrahim Saadun dienen in het Oekraïense leger. Ze zaten dinsdag in de rechtszaal in een een kooi, zo was te zien in een video die getoond werd op pro-Russische socialemediakanalen. De beklaagden verweren zich met het argument dat ze gewone soldaten waren die in het Oekraïense leger vochten. Daarom zouden ze als krijgsgevangenen moeten worden behandeld.

De twee Britse soldaten namen deel aan de verdediging van de Azovstal-staalfabriek van Marioepol toen ze gevangen werden genomen, aldus The Guardian. Aslin, die eerder vrijwillig met een Koerdische militie tegen strijders van de Islamitische Staat had gevochten, heeft een populair Twitter-account. Daarop is te zien hoe hij werd beëdigd bij de Oekraïense strijdkrachten.

De beklaagden zijn de eerste Oekraïense soldaten die door pro-Russische troepen worden berecht sinds de Russische invasie op 24 februari. Waarnemers zeggen dat het proces onder andere bedoeld is om de uitwisseling te forceren van gevangengenomen Russische soldaten die in Oekraïne zijn berecht, schrijft The Guardian.

Oekraïne heeft drie Russische soldaten veroordeeld voor tijdens de invasie begane oorlogsmisdaden. Een soldaat kreeg een levenslange gevangenisstraf voor het doden van een burger. Twee andere soldaten werden elk veroordeeld tot meer dan elf jaar gevangenisstraf voor beschietingen van burgerdoelen.