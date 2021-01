Aanklagers: “Aanhangers Trump wilden politici doden in Capitool”

Komt de democratie sterker uit 6 januari 2021?

12 januari De dag dat het Capitool in Washington D.C. werd bestormd door extreemrechtse Trump-aanhangers zou de democratie weleens ten goede kunnen komen. Het maakt duidelijk dat morele helderheid hard nodig is in een tijdperk waarin de strijd tussen populisme en democratie nog maar net is begonnen, analyseert Peter Giesen in De Volkskrant.