Aanklager in crimineel onderzoek naar Trump roept jury bij elkaar die moet beslissen over vervolging

Dodentol van vulkaanuit­bar­sting in Congo gestegen naar 32

25 mei De dodentol door de uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan bij de Oost-Congolese stad Goma is gestegen naar 32. De rust is intussen nog niet volledig weergekeerd in de regio, want de aarde beeft nog altijd enkele keren per uur. Soms zijn dat relatief hevige schokken. Tijdens die naschokken zou de vulkaankrater zich weer vullen met lava.