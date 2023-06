Aanklacht ingetrokken tegen Amerikaan die 21 jaar in cel zat voor dood van twee jagers

In de Amerikaanse staat Michigan hebben openbare aanklagers de aanklacht voor moord laten vallen voor Jeff Titus. De man zat bijna 21 jaar in de gevangenis, nadat hij ervan beschuldigd werd twee jagers te hebben doodgeschoten. Hij hield altijd zijn onschuld vol.

Titus werd in februari al vrijgelaten toen de autoriteiten toegaven dat belangrijke informatie over een andere verdachte - een seriemoordenaar uit Ohio - nooit gedeeld werd met Titus’ advocaat in 2002.

Na een drie maanden durend onderzoek van de zaak, is nu beslist om de aanklacht tegen Titus in te trekken. Er wacht hem dus geen nieuw proces. “Dit is het juiste”, zegt openbare aanklager Jeff Getting.

Tijdens de persconferentie zei Titus, die nu 71 is, dat hij “werkelijk onschuldig” is. “Je kan me op de pijnbank zetten, een waarheidsserum (geven), wat dan ook. Ik heb het niet gedaan. Ik heb die mensen niet doodgeschoten”, stelde hij.

Heethoofd

Jagers Doug Estes en Jim Bennett werden in 1990 doodgeschoten in de buurt van Titus’ landelijk domein. Aangezien Titus op dat ogenblik op hertenjacht was zo'n 43 kilometer verderop, werd hij niet lang aangemerkt als verdachte. Maar twaalf jaar later, nadat een nieuw team van onderzoekers de zaak had heropend, werd hij toch aangeklaagd voor moord.

Er was geen fysiek bewijsmateriaal, maar de aanklagers schilderden hem af als een heethoofd dat niet van indringers hield.

Andere verdachte

De Innocence Clinic van de universiteit van Michigan, die zich inzet voor zaken waarin vermoedelijk sprake is van een onterechte veroordeling, boog zich over de zaak, toen een oud, dertig pagina’s dik dossier van het oorspronkelijke onderzoek werd ontdekt op het kantoor van de sheriff. Daarin werd verwezen naar een andere verdachte: Thomas Dillon uit Magnolia, Ohio. Die informatie werd nooit gedeeld met Titus’ advocaat tijdens het proces en dat is een fundamentele schending.

Twee producenten van de podcast ‘Undisclosed' stelden zich vragen bij Titus’ betrokkenheid bij de moorden en bij Dillons mogelijke rol in de zaak. Een van de producenten zag het dossier in het kantoor van de sheriff en bracht de Innocence Clinic op de hoogte.

Dillon overleed in 2011 in de gevangenis. Hij werd in 1993 gearresteerd en pleitte schuldig voor de moord op vijf mensen in Ohio die aan het jagen, vissen of joggen waren tussen 1989 en 1992.

“Ernstige gebreken”

Volgens Getting, die destijds niet bij de zaak betrokken was, vertoonde het proces ernstige gebreken en waren mensen die in 2002 getuigden ondertussen overleden.

“Ik weet niet wie uiteindelijk Mr. Estes en Mr. Bennett heeft vermoord,” zei Getting. “Maar ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat nu doorgaan met een proces tegen meneer Titus absoluut de fundamentele eerlijkheid zou missen die onze grondwet vereist.”