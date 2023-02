Aanhouding controversiële influencer Andrew Tate verlengd

Hoe moeten we de speech van Poetin interprete­ren? Professor Ria Laenen beant­woordt 5 vragen

De schorsing van het nucleair ontwapeningsverdrag met de VS, een patriottistisch sausje over de duizenden oorlogsdoden en een lange tirade tegen het ‘decadente Westen’. Een bewogen ‘State of the Nation’ was het wel die Russisch president Vladimir Poetin gaf. Maar wat moeten we nu van zijn uitspraken denken? Ruslandkenner Ria Laenen (KU Leuven) maakt de balans op. “Dit los je niet op met vredesakkoorden.”