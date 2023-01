Aanhouding Andrew Tate met maand verlengd

PORTRET. Wie is Andrew Tate, de even aanbeden als verguisde patser die plots in de boeien hangt?

Opschepper, patser, brulboei: een ideale schoonzoon was Andrew Tate (36) nooit, maar nu zingt hij toch een toontje lager. In Roemenië werd de Amerikaanse goeroe gearresteerd op verdenking van mensenhandel. Tot hilariteit van vrouwen als Greta Thunberg, die hem rauw lusten, en tot spijt van de zoekende jongenszielen die hij toch wist te boeien. Wie is deze man en hoe kon hij faam maken?

30 december