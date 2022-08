Aanhoudende bosbrand legt al meer dan 20.000 hectare in de as in Californië

Celebrities Acteur, bodybuil­der en politicus: jarige Arnold Schwarzen­eg­ger (75) is van alle markten thuis

Bij de naam Arnold Schwarzenegger beginnen veel mensen meteen te gniffelen. Dat is toch die matig Engels sprekende en nog matiger acterende domme kracht? Maar we zouden net een diepe buiging moeten maken voor de 75-jarige Oostenrijkse eik, stelt filmverslaggever Gudo Tienhooven in het Algemeen Dagblad. De man was op zijn 22ste al miljonair - nog vóór zijn eerste film. Een ode in de vorm van zijn levensverhaal, een top 5 van zijn films én een quiz voor de echte fans.

30 juli