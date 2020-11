Aanhangers Trump komen op straat in ‘Million MAGA March’ tegen verkiezingsuitslag

Dat Trump de verkiezingsuitslag niet zou aanvaarden, was geen verrassing. Nu de stemmen in de VS officieel zijn gestemd en blijkt dat hij de duimen heeft moeten leggen tegen Democratische tegenkandidaat Joe Biden, pleit hij dan ook voor een rechtzetting. Met ongefundeerde bewijzen beschuldigt hij de Democraten van verkiezingsfraude. Intussen lijkt hij te beginnen voelen dat hij weinig heeft om op te staan. Gisteren legde hij zich zelfs voorzichtig neer bij zijn nederlaag. “De tijd zal uitwijzen wie in januari aantreedt”, klonk het.