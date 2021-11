Aanhangers QAnon verzamelen in Dallas omdat ze geloven dat vermoorde JFK er zal terugkeren

Twee doden bij bizar incident in Zweeds concertge­bouw, Ab­ba-eerbetoon afgelast

In een concertzaal in de Zweedse stad Uppsala zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen. Een persoon zou vanop zeven verdiepingen hoogte zijn gevallen of gesprongen. Hij viel te pletter op toeschouwers beneden. Een van hen stierf ook, een andere bezoeker raakte gewond. De politie sluit nog niets uit, ook geen misdrijf.

23:32