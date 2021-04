Aanhangers Navalny vragen EU druk te zetten op Moskou voor medische zorg

Navalny kondigde eind maart aan in hongerstaking te gaan omdat hij geen verzorging kreeg voor de acute pijn in zijn rug en benen. Twee van zijn aanhangers, Vladimir Ashurkov en Leonid Volkov, schrijven nu naar de 27 ministers van Buitenlandse Zaken. Ze dringen erop aan om Navalny’s gezondheid te bespreken op hun volgende vergadering. Dat staat in een brief die persagentschap Reuters te zien kreeg. “Aleksej moet onmiddelijk de toestemming krijgen om een dokter naar keuze te zien”, staat in de brief die ook verstuurd werd naar de parlementen van de EU-lidstaten.

De brief kaart dezelfde bezorgdheden aan als Navalny’s vrouw. Zij vertelde na haar bezoek aan de gevangenis dat hij moeilijkheden had met spreken en meer gewicht had verloren. “Navalny’s gezondheid gaat snel achteruit”, staat in de brief. Ze citeren een onofficiele kopie van testresultaten die problemen met de ruggengraat tonen. “Hij is gevoelloos in zijn benen en zijn linkerhand, heeft pijn in zijn rug en verzwakte spieren. Ook heeft hij koorts en hoest hij. Verschillende andere gevangenen hebben recent de diognose tuberculose gekregen.”