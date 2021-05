Aangifte van zedenmisdrijf tegen horrorvader van kinderen in Ruinerwold-zaak

Hij sloot zijn kinderen op in een hondenhok, zette hen urenlang in een ijskoud bad en misbruikte hen. Maar toch wil Nederland­se justitie ‘horrorva­der’ niét meer vervolgen

18 februari Bijna dertig jaar lang hield hij zijn kinderen gegijzeld op een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, waar hij ze opsloot in een hondenhok, verkrachtte en daarna urenlang in een ijskoud bad liet bidden “omdat ze waren bevangen door slechte geesten”. Toch ziet het ernaar uit dat er géén proces komt tegen de intussen 68-jarige Gerrit-Jan van D. Hij kreeg een hersenbloeding en kan niet meer praten, waardoor er volgens het openbaar ministerie geen eerlijk proces mogelijk is. Zijn kinderen reageren teleurgesteld: “We hopen dat hij toch nog wordt vervolgd. Niet omdat we hem zo graag in de cel willen, wel omdat we de bevestiging willen dat wat ons overkomen is, strafbaar is.”