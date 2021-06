Aangifte van seksueel overschrijdbaar gedrag tegen Ruinerwold-vader geseponeerd

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Gerrit Jan van D., de vader van negen kinderen in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, geseponeerd. Dat maakte het OM Oost-Nederland donderdagochtend bekend.

Het strafbare feit zou de 68-jarige Van D. hebben gepleegd binnen het eigen gezin. Het OM is van mening dat het strafbare feit bewijsbaar is, maar dat ‘een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur heeft’.

De vader woonde sinds maart bij een aantal van zijn inmiddels meerderjarige kinderen. Nadat er in Ermelo (Gelderland) aangifte werd gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hem door de gemeente waar het gezin woont eind april een huisverbod opgelegd. Van D. is naar een zorginstelling overgeplaatst. Na het gemeentelijke huisverbod legde het OM een gebieds- en contactverbod op. “Hiermee werd een einde gemaakt aan de mogelijk onveilige situatie”, meldt het OM.

Dat verbod gold voor negentig dagen, een periode die het OM wilde benutten om een beslissing te nemen over de aangifte en te komen tot een passende oplossing. “Het OM is van oordeel dat de huidige situatie, waarbij de man ook de komende periode in een zorginstelling zit, de voorkeur heeft boven strafrechtelijke vervolging. De vader krijgt passende zorg, terwijl de jongvolwassen kinderen ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling’, laat het OM weten. Daarmee komt ook het gebieds- en contactverbod te vervallen.

Ophef

Van D. leefde jarenlang in Drentse Ruinerwold met zes van zijn negen kinderen een afgezonderd bestaan volgens de regels van een zelf gecreëerd evangelie. In oktober 2019 werd het gezin ontdekt en werd de vader verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van al zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van hen. In maart van dit jaar besloot de rechter dat het strafproces tegen Gerrit Jan niet door kon gaan, omdat de vader zich door gezondheidsproblemen niet goed zou kunnen verdedigen tegen de aanklachten.

De man kreeg eerder een beroerte en kan niet goed meer communiceren. Na de beslissing van de rechtbank, werd hij vrijgelaten. Hij trok in bij zijn vijf jongste kinderen, die in een gemeente op de Veluwe (Gelderland) wonen. Zijn komst leidde tot ophef in de buurt.