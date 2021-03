Aangevallen Franse persfotograaf in coma, verdachte (21) opgepakt

FRANKRIJK - UPDATE Persfoto­graaf (65) kritiek na agressie in Reims, politie doet oproep tot getuigen

1 maart In de noordoostelijke Franse stad Reims is een persfotograaf van de lokale krant L’Union in kritieke, maar stabiele toestand na vermoedelijke zware agressie. Christian Lantenois (65) kreeg zaterdagnamiddag de opdracht om uit te rukken naar de probleemwijk Croix-Rouge waar zo’n veertigtal jongeren met ijzeren staven en golfclubs rondliepen. Hij reed in een auto met het logo van de krant, maar werd volgens de L’Union-hoofdredactie snel zelf een doelwit.