Aangespoelde vinvis in Spanje lokt toeschouwers

Elsene Biodiversi­teit is belangrij­ker op regionaal dan op lokaal niveau, dat blijkt uit onderzoek van de VUB

Biologen van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Göteborg in Zweden hebben aangetoond dat een goed functionerend ecosysteem op regionaal niveau belangrijk is om de lokale biodiversiteit op een specifieke plek te behouden. Het is daarom niet altijd negatief dat er op lokaal niveau slechts een schrale biodiversiteit is.

23 december