Aangepast Moderna-vaccin tegen Zuid-Afrikaanse variant klaar voor klinische proeven

Romney: “Trump in 2024 Republi­kein­se presidents­kan­di­daat als hij wil”

24 februari Oud-president Donald Trump zal volgens zijn criticus en partijgenoot Mitt Romney in 2024 de nominatie voor het presidentschap van de Republikeinse partij winnen, als hij zich opnieuw kandidaat stelt. Senator Romney zei dat bij een virtueel evenement georganiseerd door The New York Times.