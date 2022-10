Aangeklaagde kardinaal wilde dat politie zaak omtrent verduistering losgeld voor ontvoerde non verzweeg

Kardinaal Angelo Becciu, die centraal staat in een corruptieproces tegen het Vaticaan, vroeg de Vaticaanpolitie in 2020 om geen bewijzen openbaar te maken dat een vrouw die voor hem werkte geld had verduisterd voor persoonlijk gebruik. Dat geld was bedoeld als losgeld voor een ontvoerde non, vertelde een politieagent donderdag in de rechtbank.

Commissaris Stefano De Santis, specialist in financiële misdrijven, moest voor de tweede dag op rij getuigen tegen kardinaal Angelo Becciu. Becciu behoorde ooit tot de top drie van de meest invloedrijke personen in het Vaticaan, maar is nu een van de tien beklaagden die terechtstaan voor corruptie en andere financiële misdrijven. Alle tien ontkennen ze iets verkeerds te hebben gedaan.

De Santis lichtte vandaag toe hoe Becciu in 2018 veiligheidsanaliste Cecilia Marogna aanwierf om een Columbiaanse non te bevrijden die in Mali was ontvoerd door een aan al-Qaida-gelieerde groep.

Verduistering losgeld

In 2018-2019, tijdens de periode dat Becciu er werkzaam was, ontving Marogna (43) 575.000 euro van het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, het voornaamste departement binnen het Vaticaan. Het geld werd vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf dat ze had opgezet in Slovenië.



De politie ontdekte dat Marogna een groot deel van het geld had opgedaan voor persoonlijk gebruik, inclusief luxemerkkledij en bezoeken aan kuuroorden.

Toen De Santis en het hoofd van de Vaticaanpolitie Becciu bezochten in zijn appartement op 3 oktober 2020, om hem in te lichten over hun ontdekking, vroeg de kardinaal de politie om de zaak geheim te houden, omdat ze schadelijk was voor hem en zijn familie, getuigde de commissaris donderdag.

Becciu betwistte die versie in de rechtbank en zei dat het de politie was die hem had verteld dat de ontmoeting geheim moest blijven omdat elk lek over Marogna’s activiteiten haar missie om de non te bevrijden in gevaar zou kunnen brengen.“We hebben de kardinaal nooit gezegd dat de meeting geheim was. Nooit”, aldus De Santis.

Becciu ontkent elk vergrijp en ontkent geruchten in de Italiaanse media over een ongepaste relatie met Marogna.

Het proces, dat in juli 2021 begon, handelt over vermeende financiële misdrijven in verband met de aankoop van een luxegebouw in Londen in 2014 door het staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Het Vaticaan verkocht het gebouw dit jaar met een verlies dat op 140 miljoen euro wordt geschat.