Aan Machu Picchu gestrande Belg in Peru: “Wachten of acht uur wandelen tot volgende dorpje en dan maar hopen dat je in Cuzco raakt”

Wouter Castryck (42) uit Gent is een van de Belgische toeristen die samen met zijn reisgenoot vanwege de politieke onrust in Peru al enkele dagen gestrand is in Aguascalientes , het afgelegen en enkel met de trein bereikbare kuuroord van waaruit de historische site Machu Picchu bezocht kan worden. “De treinen rijden niet meer, maar we zitten hier veilig en rustig. Het enige stresserende zijn de opties om zelf te voet vroeger weg te gaan.”

“Op maandag, toen we naar Aguas Calientes reisden, kregen we al een waarschuwing dat de terugrit naar Cuzco wellicht moeizaam zou worden”, vertelt Wouter Castryck vanuit zijn hotel. “We maakten ons er niet zo druk om: op dinsdag hebben we gewoon zoals gepland Machu Picchu bezocht, maar daarna bleek dat we inderdaad niet meer weg konden. Een deel van de reis gaat met de bus en een deel met de trein”, vertelt de Gentenaar. “Vanwege de politieke spanningen zijn er stakingen gaande, waardoor de treinen niet rijden. Bovendien is een deel van de sporen door demonstranten beschadigd.”

Dat laatste weet Castryck van andere gestrande toeristen, die besloten om te voet terug naar Cuzco te gaan - een tocht van 41 kilometer door de bergen en deels langs de vernielde spoorlijn, in totaal zo’n acht uur (bergop) wandelen naar het volgende dorpje, Ollantaytambo. Vandaaruit moet er vanwege de stakingen gelift worden tot Cuzco. “Van mensen die te voet zijn vertrokken, hoorden we dat er overal stenen op de sporen liggen en er zelfs een stuk van de rail verdwenen is”, vertelt Castryck. “Een Duitser is het gelukt om tot in Cuzco te raken, maar die moest na die lange wandeltocht tot aan de bewoonde wereld van wegblokkade naar wegblokkade liften en lopen.”

Zeker zevenhonderd mensen gestrand

Castryck en zijn reisgenoot hebben besloten om voorlopig in Aguascalientes te blijven. “Het is niet super aangenaam, maar de sfeer is hier oké. “Ook is het hier veilig en is er voldoende eten en drinken”, zegt de Gentenaar over het hotel waar hij momenteel verblijft. Hij schat dat er nog een dikke zevenhonderd mensen gestrand zijn in Aguascalientes, onder wie ook gezinnen met kinderen en oudere koppels.

Machu Picchu was de laatste bezienswaardigheid die Castryck en zijn vriend tijdens hun rondreis in Peru zouden bezoeken, zaterdag staat hun terugvlucht op het programma, maar hij weet al bijna zeker dat ze die niet gaan halen. “We zouden zaterdag vanuit Cuzco naar Lima vliegen en vandaaruit terug naar Europa, maar de luchthaven in Cuzco is ook platgelegd.”

Voorlopig maakt de Gentenaar zich er niet al te druk om. “Dit is overmacht. We hebben een goede reisverzekering en hebben tijdens de rest van onze reis gelukkig geen last gehad van de demonstraties. Het meest stresserende zijn nu de opties om eventueel vroeger (op eigen houtje te voet, red.) weg te gaan. Misschien lukt het morgen om hier op een veilige manier weg te geraken, maar ik verwacht het eigenlijk niet voor zondag.”

Volledig scherm Wouter Castryck tijdens zijn bezoek aan Machu Picchu eerder deze week. © RV/Wouter Castryck