Aan de Oekraïense frontlijn: waar geen stromend water is en hulporganisaties niet durven te komen

Cameraman stopt met filmen tijdens li­ve-uitzending en helpt slachtof­fers orkaan Ian: “Alles in orde daar?”

Een Australische cameraman heeft, live in de nieuwsuitzending, mensen geholpen die hun huis moesten verlaten door orkaan Ian. De beelden zijn gemaakt in het zwaar getroffen Naples, in de Amerikaanse staat Florida. Terwijl journalist Tim Lester vertelt hoe groot de schade is, zet Glen Ellis zijn camera even op de grond. Hij loopt het water in en helpt mensen met oversteken.

3 oktober