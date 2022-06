Aan 330 per uur door de bebouwde kom: hoe motorrace Isle of Man al 263 personen het leven kostte

Amerikaan­se serveer­ster redt kind uit handen van agressieve stiefvader door geheim briefje

Een stiefvader in Florida is veroordeeld voor kindermishandeling nadat een restaurantmedewerker vorig jaar verontrustende signalen had opgemerkt en met een geheim briefje aan een jongen had gevraagd of hij hulp nodig had.

9 juni