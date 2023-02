97 procent van het Russische leger bevindt zich in Oekraïne: “Duizenden soldaten, maar ze vechten met oude rommeltanks”

Volgens Ben Wallace, de Britse minister van Defensie, is 97 procent van het Russische leger gestationeerd in Oekraïne. Dat vertelde hij aan de BBC. Toch lijkt Wallace niet happig om sterk militair materiaal zoals gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen. De vraag rijst dan ook hoe het met het Russische wapenarsenaal is gesteld: “Ze werken met retrotanks van decennia oud”.

“Als we Oekraïne helpen Rusland te verslaan, draagt dat bij aan onze eigen veiligheid”, zei Wallace. Toch zal de Britse steun aan Oekraïne volgens hem niet ten koste gaan van de defensie van het eigen land. In het BBC-interview temperde Wallace ook de hoop van Oekraïne op een snelle levering van gevechtsvliegtuigen door het Verenigd Koninkrijk. “Ik denk niet dat we in de komende maanden of zelfs jaren vliegtuigen zullen leveren. Dit zijn heel andere wapensystemen dan bijvoorbeeld antitankraketten”, zei hij. Het duurt volgens Wallace ook erg lang om te leren vliegen met dergelijke jets en is er een heel team nodig.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had vorige week tijdens zijn bezoek aan Londen aangedrongen op gevechtsvliegtuigen ter verdediging tegen Russische agressie. De Britse premier Rishi Sunak laat momenteel beoordelen of er gevechtsvliegtuigen beschikbaar zijn voor Oekraïne.

Hoe zit het met de Russische wapens?

Het Russische leger heeft bijna 40 procent van zijn vooroorlogse tankvloot verloren in Oekraïne. Dat blijkt uit een telling van de denktank International Institute of Strategic Studies (IISS). Dit cijfer loopt nog verder op tot 50 procent als het gaat over belangrijke en zeer functionele tanks. Rusland wordt hierdoor gedwongen “retrotanks” te gebruiken. Dit zijn tanks die in stock staan sinds de Koude Oorlog. Het aantal tanks in Oekraïne is naar schatting toegenomen vanwege het aantal dat het heeft veroverd en de levering van tanks uit het Sovjettijdperk van zijn westerse bondgenoten.

John Chipman, de voorzitter van de denktank, zei dat de oorlog “een politieke en militaire mislukking voor Rusland” is. “De acties van Rusland van het afgelopen jaar hebben niet alleen vragen doen rijzen over de competentie van zijn militaire leiders, maar ook over de cohesie van de commando’s.”

“De trage industriële productie dwingt Moskou er toe om te vertrouwen op opgeslagen wapens van enkele decennia oud”, zegt Chipman. Volgens de denktank hebben de zware tankverliezen te maken met overoptimisme. Vooral tijdens de mislukte aanval op Kiev, waar grote aantallen tanks en gepantserde voertuigen die in een konvooi reden, werden vernietigd op wegen ten noorden van de hoofdstad. Vele anderen werden afgenomen of weggesleept door tractoren toen de aanval mislukte.

