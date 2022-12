97-jarige nazi-secretaresse tekent beroep aan tegen voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar

Nazaten Duits-Jood­se bankier spannen rechtszaak aan om 'Japanse' Zonnebloe­men Van Gogh terug te krijgen

Nazaten van de Duits-Joodse bankier en kunstverzamelaar Paul von Mendelssohn-Bartholdy hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen om een bekend werk van Vincent van Gogh in het bezit te krijgen. Ze claimen volgens onder meer The Art Newspaper dat de huidige eigenaar, de Japanse verzekeringsmaatschappij Sompo Holdings, afwist van de nazi-geschiedenis rond het schilderij toen ze het in 1987 op een veiling in Londen kocht.

