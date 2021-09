96-jarige vrouw op de vlucht vlak voor start proces over haar rol in concentratiekamp

De 96-jarige Furcher verscheen niet bij de start van het proces in de rechtbank in Itzehoe in de deelstaat Schleswig-Holstein, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Hamburg. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens een getuige is Furchner, die in een woonzorgcentrum in Quickborn woont, deze ochtend in een taxi gestapt naar het metrostation Norderstedt. Daarna verdween elk spoor van haar.