95-jarige Amerikaanse rechter wil nog lang niet met pensioen en klaagt daarom collega’s aan

Pauline Newman (95) is al veertig jaar actief als rechter, maar denkt er nog lang niet aan om te stoppen. Haar collega’s vinden echter dat Newman door haar leeftijd niet meer in staat is haar carrière door te zetten en zouden haar willen verplichten met pensioen te gaan. Dat is volgens Newman een schending van de grondwet, dus sleept ze haar collega’s voor de rechter.

Volgens de Amerikaanse Grondwet worden rechters voor het leven benoemd en Pauline Newman neemt dat erg letterlijk. Op 95-jarige leeftijd is ze namelijk de oudste actieve federale rechter in het land. Enkele van Newmans collega’s vinden echter dat het tijd is dat ze haar functie neerlegt.

Newman wees het verzoek af, waarna de hoofdrechter van de Court of Appeals Kimberly Moore naar verluidt een reeks strategieën hanteerde om Newman toch pensioen te doen nemen. Ze zou bijvoorbeeld hebben geweigerd Newman nog nieuwe zaken toe te wijzen en haar hebben ontdaan van haar assistent, een gerechtsambtenaar en haar werkcomputer. Zo stellen rechtbankdocumenten volgens ‘Newsweek’.

Volgens Moore besloot het personeel zelf om te vertrekken en begrijpt Newman de situatie niet zo goed. Dat ziet ze ook als bewijs van Newmans aftakeling. Andere collega’s noemen Newman ‘paranoïde’ en beweren dat de rechter bizar gedrag vertoont.

Volledig scherm Pauline Newman aan haar bureau. © The Washington Post via Getty Im

“Als ik ooit aftakel, zoals ze zeggen, fysiek en mentaal, hoop ik dat ik snugger genoeg ben om af te treden”, vertelt Newman echter aan ‘The Washington Post’. Zo lang dat nog niet het geval is, ziet ze het als morele plicht om haar ambt te blijven vervullen. “Dat is waarvoor ik ben aangesteld.” En dus besloot Newman om haar collega’s aan te klagen, want in de grondwet staat volgens haar niets over verplicht pensioen.

Ondertussen is een speciaal comité samengesteld dat moet beoordelen of Newman haar job nog goed genoeg kan uitvoeren. Daaruit komt echter dat de rechter mentaal achteruit zou gaan sinds een hartaanval in 2021, en dat ze erg traag is in het behandelen van rechtszaken. Die verwijten zijn volgens Newman echter onjuist. Volgens de non-profit organisatie die haar bijstaat in de zaak, is het ongrondwettelijk om een rechter te dwingen haar medische gegevens publiek te maken, psychische tests te ondergaan of haar werk neer te leggen.