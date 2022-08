900.000 kinderen in Londen krijgen poliovaccin na vondst poliovirus in rioolwater

Eerste poliobe­smet­ting in de VS sinds 2013: ongevacci­neer­de patiënt raakt verlamd

Er is een geval van polio vastgesteld bij een patiënt in Rockland County, een voorstad van New York. Dat meldt het ministerie van Gezondheid van deelstaat New York. De federale gezondheidsdienst CDC heeft het geval bevestigd. De laatste besmetting met polio die in de VS werd geregistreerd, was in 2013. Toen was het virus buiten de VS opgelopen. Nu gaat het waarschijnlijk om een lokale besmetting, de patiënt was niet recentelijk in het buitenland geweest.

