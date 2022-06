9 euro-abonnementen duwt aantal treinreizigers in Duitsland boven precoronaniveau: al 10 miljoen stuks verkocht

Dit is Kenny, de schattig­ste oorlogs­hond van Oekraïne

Maak kennis met Kenny. De viervoeter is wellicht de schattigste oorlogshond van Oekraïne. Zijn aaibaarheidsfactor is niet zijn enige troef. De dappere viervoeter is getraind om drugs, explosieven en wapens op te sporen.

29 juni