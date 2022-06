9 doden, 5 vermisten en voor 125 miljoen aan materiaal weg: dit is tol van bezetting kerncentrale Tsjernobyl door Russen

Het zou onder meer gaan om 698 computers, 344 voertuigen, 1.500 toestellen om straling te meten, zo goed als alle brandbestrijdingsapparatuur en op maat gemaakte software. En de inventaris is nog lang niet af.

Russische troepen vielen op 24 februari - de eerste dag van de invasie in Oekraïne - de exclusiezone rond de voormalige kerncentrale binnen en bleven daar tot 31 maart. De exclusiezone is een gebied van 4.500 vierkante kilometer rond de centrale dat nog altijd radioactief besmet is en maar beperkt toegankelijk.

Nucleaire ramp

Net voor de inval werkten bijna 6.000 personeelsleden in de centrale. Zij hielden er de blijvende gevolgen in de gaten van de grootste nucleaire ramp in de geschiedenis van de mensheid die plaatsvond op 26 april 1986, en verwerkten er nucleair afval van kerncentrales uit Oekraïne en de rest van Europa. Enkele dagen voor de invasie was het personeelsbestand afgebouwd tot een paar honderd mensen.

Volledig scherm © AFP

Op de eerste dag van de inval bood zich een Russische generaal aan, die zei dat hij nu de leiding had over de centrale. Hij had mensen meegebracht van Rosatom, het nucleair agentschap van de Russische staat. Volgens Kramarenko leken ze aanvankelijk van plan om permanent te blijven.

Het personeel van de voormalige kerncentrale dat nog aanwezig was, moest shiften draaien van dagen op rij, zonder te kunnen rusten, onder Russisch toezicht. Intussen plunderden en vernietigden de Russische soldaten volgens Kramarenko systematisch informatie en materiaal. De schade is groot. In die mate zelfs dat het bijna onmogelijk geworden is om nog al het werk uit te voeren dat vroeger in de centrale gedaan werd. Het gaat onder meer om het controleren van de stralingsniveaus in het gebied rond de gebouwen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Een deel van het gestolen materiaal was uitgerust met gps’en en dat laat toe om te zien waar het zich nu bevindt. Dat zou onder meer in Wit-Rusland zijn, zowel aan de grens als in Homel en Minsk. Ironisch genoeg is de software onbruikbaar voor de Russen, omdat ze op maat gemaakt is voor Tsjernobyl. Vermoedelijk wisten de mensen van Rosatom dat en namen ze die mee als manier om de Oekraïners te straffen. Of omdat ze de (onjuiste) Russische propaganda geloofden als zou Oekraïne aan een kernwapen werken.

Blusmateriaal

Intussen wordt de centrale volop hersteld. Er wordt ook gewerkt aan een beter evacuatieplan, voor mochten de Russen terugkeren. Russische troepen verzamelen zich intussen immers weer aan de grens bij Tsjernobyl.

Het grootste gevaar ziet het personeel van de voormalige kerncentrale echter in mogelijke bosbranden deze zomer. Want al het blusmateriaal is gestolen of vernietigd.

