9.000 kinderen overleden in tehuizen van Ierse kerken

Een onderzoekscommissie heeft aangetoond dat 9.000 kinderen gestorven zijn in tehuizen voor ongehuwde moeders in Ierland die decennialang door katholieke geestelijken werden gerund, zo staat in een rapport dat vandaag bekendgemaakt is.

De Ierse premier Micheal Martin zei dat hij de “verontschuldigingen” van de Ierse staat zou aanbieden in dit schandaal, dat een “verontrustend” hoge sterfte in deze instellingen aan het licht bracht. “Het is moeilijk de omvang van de tragedie te bevatten en het verdriet dat achter dit cijfer van 9.000 kinderen en baby’s schuilgaat”, zei de Ierse minister van Jeugd Roderic O’Gorman.

Volledig scherm Een herdenkingsplek nabij het klooster in Tuam. © AFP

Het Ierse onderzoek naar de hoge sterftecijfers onder baby’s toont aan dat ongetrouwde moeders decennialang slachtoffer waren van “een verstikkende, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke cultuur”. Uit het drieduizend pagina’s tellende rapport over de zogenoemde moeder- en babyhuizen blijkt dat ongeveer 15 procent van alle kinderen die in deze tehuizen verbleven, zijn overleden. Het rapport spreekt over “babysterfte op een verschrikkelijk niveau”. Een precieze doodsoorzaak van de kinderen is door de onderzoekers niet achterhaald.

Minister O’Gorman stelde de duizenden vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van de praktijken, een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht.

Video: In 2002 kreeg de film The Magdalena Sisters de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië. De film handelt over de schrijnende toestanden in een tehuis voor ongehuwde moeders, gerund door de Ierse kerk.