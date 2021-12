82-jarige slipt met peperdure Ferrari door winkelruit in Andorra

FINANCIEEL Vraag naar luxevast­goed veel groter dan aanbod: “Nu op zoek gaan in Knokke, dat is de hel”

Wie op zoek is naar een woonst moet daar op de verhitte markt iets voor over hebben, letterlijk en figuurlijk. Maar ook als geld geen issue is, is de zoektocht naar een droomwoning geen lachertje. De vraag naar luxepanden in het miljoensegment is sinds de coronacrisis zelfs vele malen groter dan het aanbod. “Hier liggen 330 moodboards van kandidaat-kopers die een pand zoeken waar nooit een bord ‘te koop’ in de voortuin zal staan”, klinkt het bij gespecialiseerd vastgoedkantoor 1st Quality. Een ‘luxeprobleem’, zeg maar.

