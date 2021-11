81 migranten gered voor de kusten van Gran Canaria, 2 overlijdens en 4 vermisten.

Twee weken durend onderzoek naar verdwij­ning Théo Hayez start maandag in Byron Bay

Een onderzoek naar de verdwijning van de Belgische reiziger Théo Hayez in Australië in 2019 zal vanaf maandag gedurende twee weken gevoerd worden door de lijkschouwer van de deelstaat New South Wales in de rechtbank van Byron Bay. In dat surfparadijs werd Hayez voor het laatst gezien. Openbare hoorzittingen moeten nieuw licht werpen op de omstandigheden van de verdwijning.

26 november