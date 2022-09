8 van 9 verdachten langer vast in Nederlandse witwaszaak, ook Jumbo-baas Frits van Eerd nog steeds verhoord

Acht van de negen mensen die zijn aangehouden in een Nederlands onderzoek naar witwassen en btw-fraude blijven voorlopig vastzitten. Ook Jumbo-topman Frits van Eerd wordt nog ondervraagd, bevestigt de Nederlandse supermarkt. Een 33-jarige man uit Assen is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

De acht verdachten kunnen nog eens drie dagen worden vastgehouden. “Dit is om de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD in de gelegenheid te stellen de verhoren af te ronden”, aldus het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Ze zitten allemaal in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Het Financieele Dagblad meldde donderdag dat ook Van Eerd is aangehouden. Of hij een van de verdachten is die nog in hechtenis zit, wil het OM niet bevestigen, maar Jumbo laat vanavond weten dat “in het kader van het onderzoek” ook vragen worden gesteld aan Van Eerd. “Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam”, aldus een verklaring.

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek door onder meer de FIOD en het OM. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in de Noord-Brabantse gemeente Heeswijk-Dinther, maar ook op plaatsen in Groningen en Drenthe. Ook in een loods op het terrein van Jumbo in Veghel is gisteren een inval gedaan, meldden meerdere bronnen aan het Algemeen Dagblad. Bij die inval zouden ook voertuigen zijn meegenomen.

Hoofdverdachte

Een man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe), de 58-jarige voormalig motorcrosser Theo E., is hoofdverdachte in de zaak. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. E. was actief als teammanager binnen de motorracerij en is in het verleden ploegleider geweest van het door Van Eerd gesponsorde team Jumbo TvE MX. Hij en Van Eerd zouden elkaar gekend hebben.

Het witwassen gebeurde volgens het OM via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. E. wordt gezien als spin in het web, de medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

