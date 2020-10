76 vermiste kinderen gered tijdens grootschalige operatie tegen mensensmokkel in Ohio

“Deze roofdieren viseren schaamteloos de meest onschuldige en weerloze leden van onze gemeenschap”, reageert Dallas Baldwin, de sheriff van Franklin County, dat in Ohio ligt. “Operatie Autumn Hope zendt een duidelijke boodschap: we houden je in de gaten, we zullen je vatten en we zullen onze kinderen beschermen.”



Naar schatting 400.000 mensen zitten in de VS verstrikt in een vorm van moderne slavernij, zoals sekswerk of dwangarbeid. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation. Bovendien wordt gevreesd dat de coronapandemie zal bijdragen tot een toename in mensenhandel. In de maand nadat lockdownmaatregelen werden ingevoerd, zochten steeds meer mensen noodopvang om te ontsnappen aan mensenhandelaars, zo deelde actiegroep Polaris eerder dit jaar mee. De economische en sociale schade die wordt aangericht door de pandemie creëert omstandigheden waarin mensen makkelijker ten prooi vallen aan mensenhandel.