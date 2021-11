73-jarige Duitse vrouw op luchthaven Zürich opgepakt met 4 kilo cocaïne in bagage

Kerstmarkt in München voor tweede keer op rij afgelast

De populaire kerstmarkt in de Duitse stad München gaat dit jaar niet door. De reden is het grote aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. “De dramatische situatie in onze ziekenhuizen en het exponentieel stijgend aantal besmettingen laten mij geen andere keuze”, aldus burgemeester Dieter Reiter.

