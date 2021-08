72 burgers en 13 Amerikaanse militairen overleden bij aanslag Kaboel: dit is wat we nu weten

De aanslagen van gisteren aan de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn opgeëist door IS. Minstens twee terroristen bliezen zichzelf op, waarna andere IS-strijders het vuur openden op burgers en militairen. Er is sprake van 72 burgerdoden, ook dertien Amerikaanse militairen stierven. Dit weten we al over de terreuraanslagen.

Wat is er gebeurd?

Gisteren waren er twee explosies in Kaboel. De eerste vond plaats om 18.25 uur lokale tijd aan Abbey Gate, een drukke toegangspoort van de luchthaven in de hoofdstad van Afghanistan en een van de drie ingangen die gesloten werden na waarschuwingen voor een terroristische dreiging. Enkele minuten later ontplofte een tweede bom aan het Baron Hotel, net buiten de luchthaven. Het hotel is - sinds de taliban de macht hebben overgenomen - een registratiecentrum geworden waar Afghanen terechtkonden die het land wilden ontvluchten. De locatie diende in het verleden ook als verzamelpunt voor Amerikaanse burgers. Donderdagavond laat werd er in Kaboel nog eens een ontploffing gehoord, het zou gaan om een gecontroleerde explosie door Amerikaanse militairen.

Hoeveel slachtoffers?

Persagentschap Reuters maakt op basis van een ziekenhuisbron en een taliban-functionaris melding van 72 burgerdoden. Daarnaast vielen er ruim 140 gewonden.

Uit een nieuwe balans van het Pentagon blijkt dat bij de explosie ook 13 Amerikaanse militairen gedood zijn. 18 anderen zijn gewond geraakt. Dat maakt dit een van de dodelijkste incidenten voor de VS-troepen in 20 jaar Afghanistan.

Daarnaast zijn 28 leden van de taliban om het leven gekomen, aldus de taliban-functionaris.

Volledig scherm © EPA

Wie zit achter de aanval?

Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de aanslagen opgeëist. In een door zijn propagandakanaal Amaq verspreid communiqué zegt IS dat één van zijn strijders tot minder dan vijf meter van Amerikaanse soldaten is geraakt en zijn bomgordel tot ontploffing heeft gebracht.

Onder andere de Verenigde Staten hadden al gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de luchthaven. Het gevaar zou volgens Westerse inlichtingendiensten afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (IS-K). De IS-K is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de taliban.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt rekening met meer aanslagen bij de luchthaven. “We geloven dat het hun wens is om deze aanvallen voort te zetten en we verwachten dat deze aanvallen zullen doorgaan, wij doen er intussen alles aan om voorbereid te zijn”, zei generaal Kenneth McKenzie. Hij voegde eraan toe dat hij rekening houdt met raketten die op de luchthaven worden afgevuurd en autobommen.

Hoe reageren de taliban?

Volgens PA Media hebben de taliban de aanvallen veroordeeld. Ze voegen er ook nog aan toe dat de explosies gebeurden in een gebied gecontroleerd door Amerikaanse troepen.

Een NAVO-diplomaat roept de taliban op terreurbeweging IS goed in de gaten te houden. Volgens de diplomaat zouden “duizenden gevangenen de afgelopen weken zijn vrijgelaten”, meldt Reuters. De veiligheid in Afghanistan is nu de verantwoordelijkheid van de Taliban, benadrukt de diplomaat.

Hoe reageert Amerikaans president Biden?

Biden heeft na de aanslag gedreigd met represailles tegen de terreurgroep IS-K. “We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten”, zo verklaarde hij donderdag tijdens een persconferentie. De VS zullen “met kracht en precisie” en op het juiste moment reageren, stelde hij nog.

Hij benadrukte ook dat de Amerikanen blijven doorgaan met hun missie om de komende dagen mensen uit Afghanistan te evacueren. “We laten ons niet intimideren”, zo klonk het. De deadline van 31 augustus voor de evacuatiemisse blijft gewoon behouden. Het is in het belang van de taliban dat ze hun samenwerking blijven verlenen voor de evacuaties, ook nadat de Amerikaanse troepen het land verlaten hebben, aldus Biden.

Biden zei “verontwaardigd en diepbedroefd” te zijn over het verlies van Amerikaanse militairen. Hij noemde de gesneuvelde Amerikaanse soldaten “helden, die een gevaarlijke en onbaatzuchtige missie uitvoerden om de levens van anderen te redden”.