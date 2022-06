71 schapen storten van rotswand in Zwitserland: werden dieren aangevallen door wolven?

Het zijn indrukwekkende beelden uit de Zwitserse Alpen: te midden van weelderige groene weiden in Val Cristallina in Surselva (kanton Graubünden) liggen tientallen dode en gewonde schapen aan de voet van een rotswand. Wat is hier gebeurd? Is de wolf verantwoordelijk of wordt hij tot zondebok gemaakt? Ook de autoriteiten zitten nog met veel vragen.

Feit is dat afgelopen zaterdag in totaal 71 schapen van een rotswand zijn gevallen, 43 dieren stierven of moesten uit hun lijden worden verlost. 28 schapen zijn gewond en worden nog in observatie gehouden.

De oorzaak van het ongeval is vooralsnog onduidelijk, maar de meest voor de hand liggende hypothese is dat een of meerdere wolven verantwoordelijk zijn, meent Arno Puorger van de overheidsdienst Jacht en Visserij van Graubünden.

“Eén schaap heeft een verwonding in de nek die lijkt op typische wolvenbeten. In de nacht van zaterdag op zondag zijn ook meerdere wolven waargenomen in het gebied. Er zijn dus verschillende aanwijzingen die in de richting van de wolf wijzen”, vertelt Puorger aan lokale media.

In Zwitserland gebeurt het wel meer dat individuele schapen van een rotswand vallen. Puorger benadrukt echter dat het ongebruikelijk is dat het er 71 tegelijk zijn en dat de wolf mogelijk de schuldige is.

Bescherming

Het ging om een grote kudde van 1.600 dieren die werden bewaakt door een herder en zes honden. ‘s Nachts zitten ze in een afgesloten gebied. Toch rijst de vraag of de schapen voldoende beschermd waren. Hoe dicht stonden de 1.600 dieren bij elkaar? Konden de honden hun spoor volgen? “Wolven leren na verloop van tijd om maatregelen ter bescherming van de schapen te omzeilen. Ik heb over soortgelijke gevallen gehoord in Graubünden en Wallis”, zegt Lukas Berger van de vereniging van schapenfokkers.

Er wordt nu gezocht naar DNA-sporen op de dode schapen die letsels hebben die lijken op wolvenbeten. Dit om te beoordelen of er wolven bij betrokken zijn en zo ja van welke roedel.

Ondanks de eisen van de herders is het preventief afschieten van wolven deze zomer in de Zwitserse Alpen nog niet aan de orde.

