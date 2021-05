70 procent minder echtscheidingen in China na controversiële ‘afkoelwet’ die het bemoeilijkt

Nederlan­der met machinepi­stool en metaalde­tec­tor veroor­zaakt ophef in Luxemburg

9:55 Een Nederlander heeft zaterdagmiddag flink wat opschudding veroorzaakt in een dorp in het noordwesten van Luxemburg. Hij slenterde rond met in zijn ene hand een machinepistool en in de andere een metaaldetector. Getuigen belden verontrust de politie, meldt de Duitstalige krant Tageblatt.