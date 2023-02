70-jarige zelfhulpcoach neemt het op tegen Biden voor presidentschap in VS

Williamson schreef al 14 boeken over zelfhulp en stond meerdere keren op nummer 1 in de bestselling-lijst van The New York Times. Ze is al jaren een geëngageerde activiste en is ook spiritueel adviseur van talkshowhost Oprah Winfrey. Williamson trapt haar campagne zaterdag formeel af met een evenement in Washington DC. Ze schreef dit weekend ook op Facebook dat de onconventionele overwinning in het Witte Huis in 2016 voor Donald Trump toont dat je nooit weet wie de verkiezingen zal winnen.