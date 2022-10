7 vragen over de ‘vuile bom’ die Oekraïne welles nietes produceert

HLN Shop Over het algemeen koop je je wandel­schoe­nen groter dan je gewone schoenen: 4 tips om jouw perfecte paar te vinden

Een positieve nevenwerking van de pandemie: we zijn massaal aan het wandelen geslagen. Het verplichte binnen zitten heeft ons de geneugten van het buitenleven doen inzien, en die goede gewoonte zetten we nog steeds verder. De herfst is bovendien hét uitgelezen wandelseizoen. Maar ten volle genieten van de kleurenpracht van het najaar doe je enkel met de juiste schoenen aan je voeten. HLN Shop helpt je op weg om het ultieme paar wandelboots uit te pikken aan de hand van vier simpele vragen.

24 oktober