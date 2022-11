7 vragen na de vredesuitspraak van Zelensky: “Een permanente destabilisering is voor de Russen voorlopig het beste plan”

“Dit is het moment waarop de Russische destructieve oorlog moet en kan worden gestopt.” Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vanochtend nog in een videoboodschap tijdens de G20-top op Bali. Enkele uren later vallen er raketten op Pools grondgebied. Waar gaat de oorlog naartoe? Valt Zelensky’s oproep in dovemansoren? En welke rol kan Biden spelen? Professor David Criekemans en hoogleraar Katlijn Malfliet geven antwoord.