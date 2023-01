67 journalisten kwamen vorig jaar om het leven: “Hun dood onderstreept de omvang van de bedreigingen waarmee de pers wordt geconfronteerd”

41 journalisten werden gedood tijdens het uitvoeren van hun job, dat bevestigt het CPJ. Ze doen verder onderzoek naar de motieven voor de moorden op de 26 overige personen, om na te gaan of deze verband hielden met hun werk. Meer dan de helft van de 67 moorden vond plaats in drie landen: Oekraïne (15), Mexico (13) en Haïti (7). Het zijn de hoogste getallen die het CPJ ooit al heeft geregistreerd voor deze landen.

In Mexico en Haïti waren journalisten het doelwit van brute moorden vanwege hun werk. De overgrote meerderheid van de daders is niet ter verantwoording geroepen. De overige doden die in de loop van het jaar vielen, hadden te maken uiteenlopende kwesties. Denk aan de misdaad en corruptie in Colombia, de politieke onrust in Tsjaad, Myanmar en Israël en de bezette Palestijnse gebieden, het klimaatbeleid in Brazilië, en de lokale politiek in Turkije en de Verenigde Staten. “Hun dood onderstreept de omvang van de bedreigingen waarmee de pers overal ter wereld wordt geconfronteerd, ook in landen met democratisch gekozen regeringen”, aldus het Committee to Protect Journalists.

Vijf vaststellingen

Het CPJ kwam op basis van hun onderzoek met vijf vaststellingen. Eerst en vooral lopen de journalisten die de oorlog in Oekraïne verslaan enorme risico’s. Van de 15 journalisten die er vorig jaar omkwamen, werden minstens 13 van hen uit het leven gerukt terwijl ze bezig waren met nieuwsgaring en verslaggeving.

Daarnaast concludeert de ngo dat Latijns-Amerika de dodelijkste regio blijft voor verslaggevers. 30 journalisten lieten er het leven – dat is bijna de helft van alle slachtoffers ter wereld. “Het is een weerspiegeling van het buitenproportionele risico dat journalisten in de regio lopen bij het verslaan van onderwerpen als misdaad, corruptie, bendegeweld en het klimaat”, klinkt het bij het CPJ. In Mexico alleen al werden in totaal 13 journalisten vermoord. Dat is het hoogste aantal ooit in één jaar tijd. Drie van hen werden vermoord “als vergelding voor hun berichtgeving over misdaad en politiek, en hadden voor hun dood bedreigingen ontvangen”.

Ook zegt de organisatie dat de beschermingsmechanismen voor verslaggevers tekort schieten. “In Mexico zijn er verschillende wetten en instanties die zich specifiek bezighouden met de bescherming van journalisten, waaronder staats- en federale beschermingsmechanismen. Deze zijn echter niet effectief gebleken om journalisten veilig te houden.”

De vierde vaststelling van het CPJ luidt dat de moord op Shireen Abu Akleh, een bekende journaliste van Al-Jazeera, de aandacht vestigt op de Israëlische straffeloosheid. Een Israëlische soldaat zou de dodelijke kogel afgevoerd hebben, maar de Israëlische regering heeft tot nu toe nog geen transparant onderzoek gevoerd of stappen ondernomen om de verantwoordelijken te berechten.

Volledig scherm Journaliste Shireen Abu Akleh. © AFP

Ten slotte zijn “lokale journalisten die berichten over politiek, misdaad en corruptie vaak het doelwit”, aldus het Committee to Protect Journalists. “Van de 19 journalisten die werden vermoord als vergelding voor hun werk in 2022, waren er 18 lokale journalisten die gevoelige onderwerpen zoals politiek, misdaad of corruptie in hun thuisland versloegen.” De vier moorden die in de Filipijnen plaatsvonden, waren gericht op radiojournalisten die verslag deden van de lokale politiek. “Dit benadrukt de gevaren waarmee de pers in het land wordt geconfronteerd, zelfs nu in juni de regering van president Ferdinand Marcos Jr. is afgetreden”, schrijft het CPJ.

CPJ houdt ook de moorden op medewerkers die de media ondersteunen bij, zoals vertalers, chauffeurs en beveiligers. In 2022 vond er zo één moord plaats, in Kazachstan.