666 migrantenkinderen in VS nog steeds gescheiden van ouders

In de Verenigde Staten bevinden zich momenteel nog 666 kinderen die onder Trumps nultolerantiebeleid werden gescheiden van hun ouders en nog steeds niet met hun familie herenigd zijn. Dat meldt NBC News. Vorige maand spraken advocaten die zich met de problematiek bezighouden nog van 545 kinderen , maar dat aantal is dus flink opgelopen. Bijna 20 procent van de kinderen was jonger dan vijf jaar toen ze van hun ouders gescheiden werden.

NBC kreeg inzage in een e-mail van de advocaat die aan het hoofd staat van het team dat zich inzet voor de gezinshereniging. Die stelt daarin dat het aantal kinderen is opgelopen omdat de nieuwe groep nu ook diegenen omvat “voor wie de overheid geen telefoonnummer heeft opgegeven”. “We zouden het appreciëren als de overheid beschikbare contactgegevens of andere informatie doorspeelt die kan helpen om deze 666 ouders te contacteren”, schrijft advocaat Steven Herzog.

Tussen april en juni 2018 hanteerde de Trump-administratie een “nultolerantiebeleid” voor migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de VS overstaken. Wanneer ze werden onderschept, werden de ouders en de kinderen van elkaar gescheiden. Vooraleer dat beleid langs de hele grens werd ingevoerd, startte de Trump-administratie een pilootproject in de regio van El Paso, Texas. De meerderheid van de kinderen waarover Herzog het in zijn e-mail heeft, werd tijdens dit pilootproject van hun ouders gescheiden, al bevat de lijst ook namen van kinderen die van hun ouders werden afgenomen onder het algemene nultolerantiebeleid.

Volledig scherm Kinderen huilen wanneer hun ouders zich overgeven aan de Amerikaanse grenspolitie nadat ze gevat werden bij het illegaal oversteken van de grens tussen Mexico en de VS. © AFP

In juni 2018 oordeelde een rechter dat de kinderen en hun ouders binnen 30 dagen weer herenigd moesten worden, maar de gezinnen die tijdens het pilootproject uit elkaar werden gehaald, vielen daar niet onder. Het bevel tot hun hereniging werd pas vorig jaar gegeven. De kinderen die nu nog in de VS vertoeven, zijn momenteel ondergebracht bij sponsors, meestal familieleden of vrienden die in de VS wonen.

Volledig scherm Hereniging van een moeder en haar kind nadat ze in de VS van elkaar gescheiden werden. © AFP

Een juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden stelde in een rapport dat de Trump-administratie de maatregelen invoerde, hoewel ze “maar al te goed wist dat honderden kinderen hun families mogelijk voor altijd zouden verliezen”.

Joe Biden, die vanaf januari 2021 Trump zal opvolgen als de nieuwe president van de VS, heeft al beloofd een taakgroep op te richten die alle migrantenfamilies moet herenigen die werden gescheiden onder Trumps beleid. Het is nog niet duidelijk of Biden die ouders de kans zal geven om naar de VS te komen voor de hereniging en vervolgens asiel aan te vragen.

Volledig scherm In de VS werd fel geprotesteerd tegen het omstreden beleid. © AFP