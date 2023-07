66-jarige man overlijdt na steekpartij in Leiden, man gearresteerd

Drie mensen zijn vrijdagochtend neergestoken aan de Oude Rijn in het centrum van de stad Leiden in Nederland, dat meldt de politie. Twee van hen zijn gewond, het derde slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Rond 15.10 uur deze middag kon het arrestatieteam een man aanhouden. Het is nog niet duidelijk of hij de dader is.