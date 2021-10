652 migranten uit drie koelwagens richting VS gehaald

Boek werpt nieuw licht op mysterieu­ze ziekenhuis­op­na­me Donald Trump eind 2019

7 oktober Een pas uitgekomen boek van een voormalig woordvoerder van het Witte Huis werpt nieuw licht op de onverwachte ziekenhuisopname van Amerikaans president Donald Trump in november 2019. Er was toen sprake van dat Trump pijn op de borst had en zelfs een reeks miniberoertes kreeg, waardoor vicepresident Mike Pence zich stand-by moest houden om het land te leiden. Maar daar is niets van aan volgens de memoires van Stephanie Grisham (45).