65 procent kiezers in Kansas stemt in referendum voor behoud van recht op abortus

UpdateKiezers in de Amerikaanse deelstaat Kansas, in de Midwest, hebben in een referendum zich uitgesproken tegen een amendement dat de toegang tot abortus zou bemoeilijken of zelfs blokkeren. Het referendum was de eerste belangrijke stemming over het thema sinds het Hooggerechtshof eind juni een einde maakte aan het federale grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

Als het recht op abortus, zoals sinds 2019 opgenomen in de grondwet van de staat, werd opgeheven, was het meer dan waarschijnlijk dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking in Kansas verboden zou worden. Het regionale parlement, waar de conservatieve Republikeinen de meerderheid hebben, had dan immers een wet in die zin kunnen aannemen.

Maar zover komt het dus niet. Het amendement werd in ruime meerderheid weggestemd: 65 tegen 35 procent.

Vier andere staten - Alabama, Louisiana, Tennessee en West Virginia - hebben de afgelopen tien jaar wel grondwetswijzigingen aangenomen die het recht op abortus uit hun grondwet schrapten. Die amendementen bleken van cruciaal belang om de toegang tot abortus te beperken nadat de algemene grondwettelijke bescherming door het federale Hooggerechtshof werd geschrapt.

In november stemmen Kentucky en Montana over vergelijkbare anti-abortusamendementen, terwijl de door Democraten geleide staten Californië en Vermont juist zullen stemmen over amendementen die het recht op abortus in hun staatsgrondwet verankeren.

Barometer

In Kansas, een relatief dunbevolkte landbouwstaat in het centrum van de VS, is abortus op dit moment toegelaten tot 22 weken in de zwangerschap. Die liberale regelgeving maakt van de staat een toevluchtsoord voor vrouwen uit de nabijgelegen staten Missouri, Oklahoma of Texas.

Het referendum werd beschouwd als een barometer voor de sfeer onder gematigden en progressieven over de beslissing van het Hooggerechtshof. De uitslag betekent een grote nederlaag voor anti-abortusactivisten in Kansas en elders in het land.

