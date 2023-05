64 mensen opgepakt tijdens kroning Charles III

Begrafenis­sen in Servië voor slachtof­fers na twee schietpar­tij­en

In Servië worden vandaag begrafenissen gehouden voor enkele slachtoffers van de twee schietpartijen die eerder deze week plaatsvonden. In een school in Belgrado en een dag later vlak bij de stad Mladenovac vielen 17 doden en 21 gewonden, onder wie veel kinderen.